San Benedetto del Tronto | Una sedia Job ogni 500 metri

Fonte : fondazioneserono

(Di lunedì 5 agosto 2019) Tra le varie iniziative comunali per rendere le spiagge accessibili, ci piace sottolineare l’iniziativa del comune di Sandelche ha organizzato, lungo il litorale, postazioni provviste diJob a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. “Grazie a questo progetto abbiamo unaJob500del nostro litorale”, ci spiega Emanuela Carboni, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sandel. Tutto questo “grazie all’intervento dei bagnini del servizio di salvataggio, che sono a disposizione per dare al disabile la, e agli stabilimenti balneari che fornisco tutte le informazioni su come utilizzare questo servizio. Un progetto per il quale in Comune di Sandeldeve ringraziare l’associazione Michele per tutti che ha dotato il comune di tre sedie Job”. “Il progetto funziona in questo modo: nel momento ...

emergenzavvf : Il 4 agosto 1974 la bomba sul treno #Italicus a San Benedetto Val di Sambro (BO): le squadre dei #vigilidelfuoco di… - emergenzavvf : Tragico incidente stradale sulla SS688, nella galleria San Benedetto a Mattinata (FG): i #vigilidelfuoco hanno recu… - emmadaquino : RT @BaldiniCastoldi: “Ancora un giro di chiave” di @emmadaquino a San Benedetto del Tronto! Grazie a Mimmo Minuto e ai lettori e a @Stefa… -