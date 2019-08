Salvini | Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte La replica

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Salvini : voto mozione è contro Governo - se passa trarremo conseguenze : Roma – “Ci pagate lo stipendio per fare le cose e sbloccare le opere: io sto al Governo se posso abbassare le tasse e rilanciare le opere pubbliche in questo paese”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in un comizio a Nerviano, Milano, ribadisce le condizioni della sua partecipazione al Governo. “Sicuramente non sto al Governo per tirare a campare, per perdere tempo, per fare cosine. O si fanno ...

Salvini teme il voto per paura che l’Italia scopra i bluff del suo governo : Tra le caratteristiche più interessanti e forse più inquietanti che convivono all’interno della pazza epoca dell’indifferenza ve n’è una cruciale che riguarda un sentimento che si trova a metà tra l’indolenza e l’irresponsabilità: l’inconfessabile sollievo di avere un governo fuori dal mondo che per

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?

Mozione sfiducia Salvini : data voto e cosa dice il testo : Mozione sfiducia Salvini: data voto e cosa dice il testo Tra poco più di un mese – precisamente il 12 settembre – si voterà sulla Mozione di sfiducia avanzata dal PD nei confronti di Matteo Salvini. Il leader del carroccio è accusato dai “dem” di aver mentito deliberatamente su fatti di gran rilevanza politica. Si parla, ovviamente, del Russiagate. In occasione del question time riguardante il presunto finanziamento ...

Governo - Lezzi : “Salvini vuole rimpasto? Lo dica. Noi pronti al voto - basta bloccare il Paese” : “Non mi interessa leggere tra le righe di quel che dice Salvini, se vuole un rimpasto lo dica chiaramente, se vuole andare a votare lo dica. Io sto lavorando perché si sblocchino le opere al Sud, se lui vuole bloccare il Paese facendo polemica l’importante è che lo dica e andiamo al voto”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della prima cabina di regia per le zone economiche speciali. “Noi saremmo ...

Salvini : "Manovra coraggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Elezioni - ora Salvini avverte i 5 Stelle : «Manovra coraggiosa o meglio il voto» Di Maio : se vuole ministeri li chieda : Il leader della Lega avverte gli alleati del M5S: adesso una manovra coraggiosa o si torni alle urne. La Tav? «Mozione surreale. Chi vota contro lo fa contro il premier Conte»

Salvini avverte i 5 Stelle : “Alcuni ministri non hanno brillato - manovra coraggiosa o voto” : "Agli italiani è chiarissimo che ci siano stati ministri che non hanno brillato. Se fossero stati della Lega, il problema sarebbe già stato risolto" ha dichiarato il leader leghista avvertendo gli alleati di governo: "La manovra dovrà essere importante e tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani".Continua a leggere

Salvini avverte i 5 Stelle sul voto : «Manovra coraggiosa o le urne» : Il leader della Lega avverte gli alleati del M5S: adesso una manovra coraggiosa o si torni alle urne. La Tav? «Mozione surreale. Chi vota contro lo fa contro il premier Conte»

Matteo Salvini e la campagna d'agosto nelle regioni del Sud. Retroscena : così si prepara al voto : E' stato ribattezzato "il giretto estivo al Sud" ma la campagna d'agosto programmata segretamente da Matteo Salvini nelle regioni del meridione è solo l'anticipazione della vera campagna elettorale. Quella per le nuove elezioni politiche. Il leader della Lega, rivela La Repubblica in un Retroscena,

Matteo Salvini sulla scesa in campo di Urbano Cairo : "Appena ci sarà la data del voto - si farà avanti" : Crisi di governo sì, crisi di governo no. voto sì, voto no. A fare il punto sul futuro di Lega, M5s e maggioranza gialloverde ci prova Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, in cui si dà conto delle grandi manovre per il voto in primavera, lo scenario che ad ora sarebbe il più probabile.

Il pressing su Salvini per andare al voto anticipato : Il timore di diversi 'big' della Lega è che possa prevalere quello che viene definito il 'fronte della restaurazione', che nei prossimi mesi si possano manifestare scenari 'renziani', quando il Pd dal 40% comincio' poi la discesa nei consensi. La prossima settimana di fatto si chiuderà la finestra per il voto in autunno. È vero che la Lega ha incassato il si' alla realizzazione della Tav e che sono arrivati segnali - cosi' ha detto lo stesso ...

Salvini : manovra coraggiosa o al voto : 23.23 "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra economica da robetta, non sarà il nostro ministro dell'Economia". Così Salvini alla festa della Lega nel Varesotto. "Ce lo dicano subito se la squadra è compatta, su questo obiettivo si va avanti, altrimenti di scaldare la poltrona da ministro non è da me e un parere -dice al pubblico- lo chiederemo a voi". Poi annuncia sette incontri in regioni del Sud per dire che l'autonomia ...