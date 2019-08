Salvini: Tav, taglio tasse, o si vota

"Niente e nessuno mi spaventa e ci spaventa. Andiamo avanti come treni", ha detto il ministro dell'Interno,in visita a Nerviano,nel Milanese. Sulla mozione 5S sulla Tav,spiega:"Non è possibile che mercoledì si voti una mozione contro la Tav, sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia, noi ne trarremmo le conseguenze, non stiamo al governo per perdere tempo". "O si fanno cose importanti-delle,riforma della giustizia,sblocco opere ferme- o torniamo dagli italiani a chiedere la forza per fare da soli".(Di lunedì 5 agosto 2019)