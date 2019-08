Rotta balcanica | rimpatri impossibili

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Lodovica Bulian La Slovenia non foto-segnala gli immigrati. Tocca all'Italia gestirli Ci sono i 1.218 migranti sbarcati a giugno, i 1.088 di luglio. I 29 nei primi quattro giorni di agosto. Le partenze non si fermano dalle coste della Libia. Ma nelle statistiche del mare si annacquano i numeri degli arrivi via terra, quelli da Nordest, meta delladove i flussi non si sono mai fermati. Il cortocircuito del regolamento di Dublino esplode qui. Perché proprio come se arrivassero dal Mediterraneo, i migranti restano in Italia nonostante siano passati almeno da tre paesi europei che dovrebbero farsene carico al posto nostro. Gli stranieri che riescono a oltrepassare il confine tra Slovenia e Italia in questo periodo sono il doppio rispetto all'anno scorso: 300 solo a giugno, altrettanti a luglio. È una volta varcato il confine italiano che per il nostro Paese ...

