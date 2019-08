Roma | stasera a Santa Maria Maggiore torna il “Miracolo della Neve”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019)all’Esquilino, a partire dalle 21, avrà luogo la rievocazione del “MiracoloMadonnaneve“: la tradizione molto amata e partecipata è giunta alla 36ª edizione. Un manto di neve artificiale, fatta di schiuma, ricoprirà la piazza, in ricordo dell’evento miracoloso che, stando alla leggenda, diede il via alla costruzionebasilica nel 358 dopo Cristo. E’ prevista una serata tra musiche, canti, letture, giochi di suoni e spettacoli di luce, che accompagneranno l’attesa fino alla mezzanotte, quando i fiocchi di neve cadranno sulla piazza. Secondo la tradizione, la notte tra il 4 ed il 5 agosto del 352 d. C. la Madonna apparve in sogno a un nobile patrizio e alla moglie, che non avendo figli, avevano deciso di far edificare una chiesa in suo nome e disse loro che un miracolo gli avrebbe indicato il luogo su cui ...

FiorellaMannoia : Stasera a casa. Roma, un unico cuore. Grazieeeee!!?????? - andreabettini : Stasera tutti fuori a salutare @astro_luca #Parmitano: doppio passaggio della ISS visibile dall'Italia, prima fra l… - maximello_roma : @marattin A Lui' lo vedi che come se dice a Roma: daje e daje anche la cipolla diventa ajo ! A solo adesso hai capi… -