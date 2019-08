Roma | 28enne segregata e violentata per tre giorni | si salva lanciandosi dall’auto in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019), picchiata eper tre. È l’incubo vissuto da una, madre di due figli, rapita dal suo ex, un 30enne con precedenti di polizia che da Siena l’ha costretta a seguirlo fino a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima degli abusi è riuscita arsi soloin movimento. L’uomo, albanese irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Le violenze sono cominciate mercoledì 31 luglio scorso. Al pomeriggio del venerdì successivo, durante un viaggio a, dove era stata costretta ad andare, la donna, portata all’outlet di Castelno, si è lanciata dalla macchina urlando e chiedendo aiuto. L’uomo, nonostante la presenza di molte persone, ha raggiunto la ragazza colpendola con schiaffi e pugni per costringerla a risalire sulla vettura. ...

