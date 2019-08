Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Netflix ha cancellato The OA

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 5 agosto 2019)tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016haThe OA dopo due stagioni. Settima e ultima stagione per The 100 di The CW. Seconda stagione per City on a Hill di Showtime (ladebutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic). POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione. La quarta stagione di Baskets di FX sarà l’ultima. Laè attualmente in onda negli Stati Uniti con la quarta stagione, e l’episodio che andrà in onda il 22 agosto sarà il finale diha rinnovato Tredici (13 Reason Why) per una quarta e ultima stagione, qui i dettagli.rinnova laYoung Adult Trinkets per una seconda e ultima stagione. Prima del rilascio delle rispettive stagioni, Amazon Prime Video ha rinnovato Carnival Row ...

