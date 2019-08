Rincari per libri e diari | per famiglie arriva la stangata

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giorgia Baroncini I prezzi del corredo scolastico sono in aumento, con punte fino al +3% rispetto al 2018, per una spesa totale che in media raggiungerà circa 1.000 euro Manca ancora un mese all'inizio dell'anno scolastico. Tra gli studenti c'è chi ha già concluso i compiti estivi, chi rimanda tutto all'ultimo e chi in vacanza ha dimenticato il suono della campanella. Ma sugli scaffali degli ipermercati e nei negozi sono già comparsi, astucci,, quaderni e blocchi da disegno. Una notizia che crea il panico negli studenti e anche nei genitori. Sì perché, come spiega AdnKronos, i prezzi del corredo scolastico sono in aumento, con punte fino al +3% rispetto al 2018, per una spesa totale che in media raggiungerà circa 1.000 euro. I dati sono emersi dal monitoraggio effettuato dall'Osservatorio nazionale di Federconsumatori sui costi del materiale scolastico. Il ...

