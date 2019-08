Rider | accordo Lega-M5s Mix cottimo-paga orario | ok copertura Inail

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 5 agosto 2019)raggiunto trae M5s su norma per i: 'ok, mix tra'. Le promesse di Di Maio non tutte mantenute

LaStampa : Accordo nella maggioranza gialloverde, previsti rimborso spese e copertura sanitaria giornaliera. - GaleonisV : RT @uzupetru: Accordo #M5S e #Lega sui #rider?????? Inail e mix cottimo-paga oraria ???? - mavyro : RT @uzupetru: Accordo #M5S e #Lega sui #rider?????? Inail e mix cottimo-paga oraria ???? -