Ricomincia la Serie A | grande spettacolo con tennis e ciclismo | il programma degli eventi

Serie B e C - Ricomincia il caos iscrizioni : il Palermo senza fideiussione per ora è fuori : È iniziata anche quest’anno l’estate delle mancate iscrizioni in Serie B e C, con vittime più o meno illustri dei parametri di bilancio che dicono addio ai campionati di appartenenza oppure restano in un limbo in attesa di condanna definitiva o “grazia” degli organi della Federazione. Non ha ottenuto il pass per l’iscrizione in B il Palermo: la Lega dice che nei tempi previsti (la mezzanotte di lunedì), dal club rosanero non è ...