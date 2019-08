Riccardo Saponara dalla Sampdoria al Genoa | tifosi blucerchiati infuriati Da Luis Figo a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) È valso insulti e polemiche social ail suo passaggioal. Il fantasista sbocciato a Empoli, arrivato in blucerchiato con grande entusiasmo e mostrando anche qualche bel colpo (un gol fantastico alla Lazio e un’altra rete pregevole alla Juventus, annullata poi dal Var) è passato (via Fiorentina, proprietaria del cartellino) proprio all’altro lato della Lanterna. L’hanno presa male idoriani che non gli hanno risparmiato di insulti, lui è andato sul classico, spiegando che questo è il professionismo. La storia calcistica genovese è relativamente povera di “tradimenti”: Baldini negli Anni ’50, Scanziani tre decenni dopo, Montella e Carparelli negli ultimi vent’anni e ora quello diche non è neppure così clamoroso e doloroso. Altrove infatti si è andati ben oltre l’insulto social. Basti ...

