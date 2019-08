Renzi contro Salvini | “Villano | su inno nazionale non si scherza | sbeffeggia istituzioni”

Renzi ha fermato la raccolta firme contro Salvini : Matteo Renzi fa un passo indietro e ritira la raccolta firme - arrivata a quota tremila, dice - per chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. A farlo desistere, spiega l'ex segretario Pd su Facebook, sarebbero state le polemiche innescate dall'iniziativa. Ma Renzi ne approfitta per accusare la dirigenza dem di soffrire di una vera e propria "ossessione ad personam" nei suoi confronti. ...

Pd - Renzi : stop petizione contro Salvini : 22.00 La raccolta di firme contro Salvini riaccende la polemica nel Pd. Su Fb Renzi annuncia:"stoppiamo la raccolta". "Dopo aver raccolto 30mila firme ci si dice che la raccolta va bloccata,sostituita o unita a quella improvvisamente annunciata dalla segreteria.E'forte il rischio di cadere nel ridicolo",scrive convinto che"una parte rilevante del Pd stia attaccando il Matteo sbagliato". "Sono basito dall'astio delle risposte dei Comitati ...

Matteo Renzi contro Nicola Zingaretti : "Si cade nel ridicolo". Pd - lite sulla raccolta firme contro Salvini : Robe che soltanto il Pd, ovvero litigare anche sulla raccolta firme per chiedere le dimissioni e sfiduciare Matteo Salvini. Già, la raccolta firme è stata iniziata dal segretario, Nicola Zingaretti: "Raccoglieremo le firme per chiedere le dimissioni di Salvini, il ministro che spacca dal Parlamento"

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti alla frutta - raccolta firme contro Matteo Salvini : "Si dimetta" : Il Pd le prova tutte. L'ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. "Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte

Renzi lancia la scuola estiva contro la «cialtronaggine» del governo : «Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Per questo dal 21 al 24 al Ciocco, in provincia di Lucca, ospiteremo una scuola...

Renzi contro i grillismi di Franceschini : Il senso del rapporto tra Matteo Renzi e Dario Franceschini può essere sintetizzato in una frase pronunciata nel febbraio del 2009. Matteo era presidente della provincia di Firenze, astro in ascesa della galassia democratica ma ancora piuttosto distante dalle stanze del Nazareno e da Palazzo Chigi.

Matteo Renzi - appello disperato al M5s contro Matteo Salvini : "O così - o perdete la faccia" : contro Matteo Salvini, ecco piovere anche la mozione di sfiducia presentata dalla "premiata ditta" Matteo Renzi-Maria Elena Boschi. "Che paura", ha commentato il ministro dell'Interno. E sulla mozione di sfiducia, torna proprio l'ex premier, oggi senatore del Pd. Lo stesso Renzi che solo oggi veniva

Fondi russi a Lega - Matteo Renzi contro Salvini : “È una cosa enorme - è alto tradimento” : Il senatore Pd Matteo Renzi attacca il governo, e in particolare i due vicepremier, dopo il caso russia e dopo la vicenda Alitalia: "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo", ha scritto nella sua enews.Continua a leggere

Renzi contro Salvini : “Non sa cos’è legalità - se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto tradimento” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e la Lega per la vicenda dei presunti fondi russi al Carroccio: "Se quei soldi uno che stava con Salvini li ha chiesti, questo è alto tradimento nei confronti del nostro paese". Parlando del ministro dell'Interno Renzi aggiunge: "Salvini non sa cos'è la Legalità".Continua a leggere

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out (2) : (AdnKronos) – Al centro dell’evento, ci sarà l’intervento di Renzi. E’ un’iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? “Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po’ piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c’è concorrenza, siamo ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out (3) : (AdnKronos) – Conferma Rosato: “Non c’è stato alcun accavallamento voluto. Il nostro compito è dire parole chiare e non chiuderci in riti che spesso non ci hanno reso interessanti per gli elettori… Credo quindi che stiamo facendo nostro dovere”. All’assemblea del Pd si parlerà di separare segretario e candidato premier, anche questo è un tema concreto o no? “Mi sembra sia affrontato in maniera ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti”. Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell’organizzazione dell’evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. “Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell’Elfo -dice Scalfarotto all’Adnkronos- e in poco ...

Pd : Renzi - ‘venerdì a Milano - proposte contro fake news’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: “Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui ...