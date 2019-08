Ravenna | 87enne uccide a martellate la moglie di 79 anni nella loro abitazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ha aggredito ladi 79alle porte di Faenza, nelte. La donna, portata in elicottero in ospedale in condizioni disperate, è morta poco dopo l’arrivo al Bufalini di Cesena a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono stati subito allertati dalla figlia dei coniugi, alla quale il padre, di 87, subito dopo l’aggressione aveva scritto un sms dicendo di volersi togliere la vita. L’uomo dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato. Sono ancora sconosciuti i motivi del gesto. L'articololadi 79proviene da Il Fatto Quotidiano.

