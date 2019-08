Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Si può chiamare ormai “ladel Patrimonio”.spesso le aree che riescono a conquistare il (prestigioso?) titolo, entrando nella World Heritage List, più che altro per guadagnare pubblicità e in definitiva ‘patrimonializzazione’, grazie al conseguente prevedibile incremento di valore. Il caso proverbiale dell’estate 2019 è il territorio del, bersaglio maledetto di bar e ristorcalabresi capofila dello sciopero-Spritz – e dell’orgoglio di servire l’aperitivo rigorosamente “deVENETizzato” – nonché oggetto di sempre nuove polemiche nello stesso Nord-Est per il saccheggio senza fine delle terre trasformabili in ricchi vigneti. Come riferiva Giuseppe Botticelli sul Fatto del 3 agosto,in questi giorni è stato autorizzato dalla Regione Veneto l’abbattimento di ...

Noovyis : (Prosecco, la maledizione Unesco colpisce ancora. Ora sono tutti anti-Spritz!) Playhitmusic - - Cascavel47 : Prosecco, la maledizione Unesco colpisce ancora. Ora sono tutti anti-Spritz! - TutteLeNotizie : Prosecco, la maledizione Unesco colpisce ancora. Ora sono tutti anti-Spritz! -