Previsioni Meteo per Ferragosto | conferme sul brusco stop del caldo | possibili locali

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare dae per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver attraversato la Francia e parte della Germania. Ricordiamo sempre che si tratta di un’evoluzione a 10 giorni, per cui l’affidabilità è intorno al 30/40% o anche inferiore, pur tuttavia riscontriamo, anche con i dati odierni, una buona convergenza di vedute, per quella data, da parte dei più grossi centri di calcolo mondiali, quali l’europeo ECMWF e l’americano GEFS. Il cavo d’onda che si concretizzerebbe, sarebbe in grado ...

Barcellonameteo : Meteo Lombardia. Temporali tra martedì sera e mercoledì, anche forti. Previsioni: LOMBARDIA: IN ARRIVO TEMPORALI SP… - Mikymaur : Previsioni Meteo: in arrivo una nuova ondata di caldo, temperature fino a +42/+43°C - _DAGOSPIA_ : METEO, ITALIA SPACCATA IN DUE: ARIA FRESCA E TEMPORALI AL NORD, AFA E SOLE AL SUD - LE PREVISIONI… -