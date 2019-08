Precari | con il decreto crisi di impresa in arrivo maggiori tutele come congedi parentali

Scuola - il concorso per docenti Precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

Scuola - l'ira dei sindacati contro il governo : "Si sblocchi il decreto salva Precari" : I Confederali, Gilda e Snals denunciano il ritardo sull'intesa già siglata col ministro Bussetti per stabilizzare 55mila docenti: "Conte intervenga o sarà un disastro"

Precari - ancora nessuna stabilizzazione : continuano le proteste (1 Agosto) : Anche il mese di luglio 2019 è trascorso e per i Precari non vi è all’orizzonte alcun feedback da parte del Governo per la tanto agognata stabilizzazione. Dopo tre mesi, partendo dal fatidico 24 aprile 2019, si è ancora in attesa del “veicolo normativo” più veloce per dare inizio a quanto decretato tra Governo, MIUR e sindacati. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa inerente inviatoci dal professor Pasquale Vespa, ...

Precari in aumento - vacillano le assunzioni : a quando i concorsi? : Come ogni anno, verso la metà dell’estate, stuoli di Precari attendono le famigerate immissioni in ruolo, spesso preceduti da roboanti e sfavillanti proclami che annunciano favolosi piani di assunzione. Tuttavia, anche quest’anno, siamo costretti a registrare numeri a ribasso, rispetto alle aspettative che non soltanto sono legittime dopo anni sfinenti di Precariato ma che sono lo spessio del reale fabbisogno del sistema che al ...

Scuola - Bussetti e i Precari : «Concorso nel 2019 per metterli in regola» : Mancano i docenti da assumere e gli uffici regionali sono in difficoltà nell?organizzare il regolare avvio dell?anno scolastico: il ministro all?Istruzione Marco Bussetti ha...

Riconoscimento della retribuzione professionale docenti ai Precari con supplenze statali brevi : Il fenomeno delle supplenze brevi che ogni anno ripete il suo triste copione per consentire al Miur di risparmiare, trova finalmente un argine nel contenzioso aperto dallo studio legale Esposito Santonicola che al riguardo ci comunica un importante accoglimento da parte del Tribunale del lavoro di Trieste. Di seguito la notizia diramata direttamente dai proponenti l’azione legale. Il comunicato I docenti precari, con reiterate supplenze ...

Luigi Di Maio denuncia la sicurezza Precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Scuola - Precariato docenti e Ata ultime notizie : Commissione UE apre procedura d’infrazione contro l’Italia : La Commissione dell’Unione Europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia. Come si legge nel documento ufficiale redatto da Bruxelles, il nostro è un ‘Paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l’utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell’UE (direttiva 1999/70/CE del ...

Precari : l'Ue avvia procedura d'infrazione contro l'Italia per troppi contratti a termine : L'articolo 1 della Costituzione italiana recita: "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Ma oggi il lavoro è sempre più Precario, tanto che la Commissione Europea ha appena deciso di avviare una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Questo perché, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, si sarebbe fatto un uso eccessivo del contratto a termine, che rimane una forma atipica, anche perché, in questo modo, si ...

Pensioni - Fratoianni (SI) : ‘Coprire i buchi contributivi dei giovani Precari’ : Opposizioni all’attacco del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni sulla scia della critiche espresse dalla Cgil guidata da Maurizio Landini. Esponenti del Partito Democratico e di Sinistra Italiana criticano le scelte del governo in materia previdenziale e rilanciano le loro proposte. In particolare viene espressa preoccupazione per il futuro Pensionistico delle nuove generazioni e si chiede di correre ai ripari. Sono intervenuti in ...

Come ottenere l’abilitazione per i docenti Precari con 36 mesi di servizio : I docenti precari con 36 mesi di servizio inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto attendono la calendarizzazione in Parlamento del decreto legge annunciato da Bussetti, contenente “Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, università e ricerca”. Si tratta dell’ultimo passaggio politico per contrastare il precariato scolastico. In questo modo viene colmata una lacuna legislativa ...

Pas e concorso straordinario Precari - ci siamo quasi : chi può accedere : PAS e concorso straordinario dedicati ai docenti della scuola secondaria con tre anni di servizio negli ultimi 8 sono in dirittura d’arrivo: le indiscrezioni fanno sapere che il decreto è pronto e dovrebbe essere calendarizzato nei prossimi giorni. Il pacchetto di misure prende il titolo di ”Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, università e ricerca”. Accesso ai PAS: chi? I requisiti di accesso ai PAS ...

Scuola - Precariato docenti ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - i conti non tornano’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, esulta per le quasi 60mila cattedre chieste al Mef per le nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020: per l’esattezza saranno 58.627 i nuovi posti di cui 14.552 destinati al sostegno. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere annuncia l’obiettivo del Miur, quello di ‘avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola. Siamo convinti sia ...

Precariato - Vespa : “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...