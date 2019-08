Podcast Chiamate il Coach | Il viaggio come terapia

Podcast Chiamate il Coach : Fine di una storia (e la sua playlist) : Dopo l’abbronzatura, quello della Fine di un amore è un tema tristemente d’attualità, in estate. Stando alle statistiche, infatti, Natale e le vacanze sarebbero i due momenti più critici dell’anno per le coppie. Ma al di là della stagione, la Fine di un amore è sempre un lutto ed è soggetta a tutte le fasi di rielaborazione classiche del caso. Tanto per cominciare, se è vero che l’amore e le sostanze stupefacenti ...

Podcast Chiamate il Coach : Inziare a correre può cambiarci la vita : In questa puntata del Podcast Chiamate il Coach parliamo di come l’Inziare a correre possa cambiarvi la vita. E non intendiamo solo in termini di perdita di peso… Sembra infatti che la running high, la felicità del runner, esista e che abbia una spiegazione chimica. In pratica quando si corre si produce leptina, direttamente correlati alla dopamina, l’ormone della felicità. La corsa, insomma, agirebbe sul meccanismo psicologico della ...