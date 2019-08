Piogge monsoniche nelle Filippine | naufragio di tre traghetti provoca 25 vittime

Filippine - Piogge monsoniche e raffiche di vento capovolgono 3 traghetti : almeno 25 morti : almeno 25 morti nelle Filippine, in un tragico incidente che ha coinvolto tre traghetti. Il maltempo, con piogge monsoniche e raffiche di vento fino a 500 chilometri orari, ha causato il capovolgimento di tre imbarcazioni che collegano le varie isole dell'arcipelago. La polizia ha comunicato che ci sarebbero ancora 6 persone disperse.Continua a leggere

Piogge monsoniche nelle Filippine : allagamenti a Manila [GALLERY] : Le Piogge monsoniche stanno creando danni, vittime e gravi disagi in Asia. Nella gallery le immagini di Manila (Filippine) dove le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti.

Piogge monsoniche in Pakistan : almeno 6 morti a Karachi : A causa di allagamenti provocati dalle intense Piogge monsoniche, almeno 6 persone sono morte nella città portuale di Karachi, in Pakistan. Le vittime sono state folgorate da cavi elettrici, ha spiegato la portavoce dell'ospedale cittadino. Il maltempo dovrebbe colpire la regione anche la settimana prossima, secondo il Dipartimento di meteorologia della città.

Piogge monsoniche in India : gravi danni nello stato di Maharashtra : Continuano le Piogge monsoniche in India, alle prese da settimane con gravi inondazioni che hanno già causato oltre 200 vittime in vari stati. Nelle ultime ore Piogge torrenziali hanno colpito il...

Piogge monsoniche in India - disastro alluvioni nel Maharashtra : decine di animali trascinati via dalla corrente [VIDEO] : Forti Piogge hanno causato alluvioni lampo nel distretto Thane del Maharashtra, dove centinaia di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in un treno e altrove, mentre il diluvio nella stagione monsonica ha prodotto 214 vittime negli stati di Assam e Bihar. Le Piogge si sono abbattute con violenza anche sul Rajasthan, dove 13 persone hanno perso la vita. Nel Maharashtra, tutti i 1050 passeggeri a bordo di un treno Mahalaxmi ...

Piogge monsoniche in India : oltre 100 le vittime nel Bihar : Forti temporali hanno flagellato ieri il nordest dell'India: almeno una ventina di persone hanno perso la vita. Amod Kumar Sharan, dell'Agenzia di intervento sui disastri naturali, ha reso noto che nello stato del Bihar, dall'inizio delle Piogge monsoniche (primi di giugno) si sono già registrate oltre cento vittime. I monsoni, di importanza fondamentale per i raccolti, causano purtroppo anche danni, causa dell'ingente ...

Piogge monsoniche in Nepal - India e Bangladesh : almeno 93 bambini morti e milioni di persone in pericolo : Piogge abbondanti, inondazioni e frane in tre Paesi dell'Asia meridionale – Nepal, India e Bangladesh – hanno ucciso almeno 93 bambini e messo a rischio le vite di milioni di persone. L'Unicef lancia l'allarme e stima che siano state colpite più di 12 milioni di persone, compresi circa 5 milioni di bambini. "milioni di bambini hanno visto le loro vite sconvolte dalle Piogge torrenziali, dalle inondazioni e ...

Piogge monsoniche in India - Bangladesh e Nepal : più di 3 milioni di bambini a rischio : In India, Bangladesh e Nepal 3,2 milioni di bambini sono a rischio a causa delle imponenti inondazioni prodotte dalle forti Piogge monsoniche che da più di una settimana si abbattono sull'Asia meridionale. Save the Children – l'Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – è fortemente preoccupata che il deterioramento delle condizioni meteorologiche, con la stagione dei ...

Piogge monsoniche in Asia : 6 milioni di persone minacciate dalle alluvioni : A causa delle Piogge monsoniche, in Asia quasi 6 milioni di persone nel sud-est sono minacciate dalle alluvioni, e oltre un milione di persone risulta sfollato in un singolo Stato indiano, secondo le ultime informazioni della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc). I volontari delle due organizzazioni in Bangladesh, India e Nepal stanno tentando di consegnare generi di prima necessità alle comunità a ...

Piogge monsoniche in Asia : inondazioni e frane tra Bangladesh e India - almeno 180 morti : Le Piogge monsoniche hanno innescato inondazioni e frane, provocando la morte di almeno 180 persone nell'Asia meridionale, secondo un nuovo bilancio emesso dalle autorità dei Paesi colpiti. Il monsone, tipico del periodo tra giugno a settembre, è fondamentale per irrigare le colture e influisce sull'approvvigionamento idrico del subcontinente, che ospita un quinto della popolazione mondiale. Ogni anno, la pioggia porta con sé anche ...

Piogge monsoniche in Nepal : 65 morti e 30 dispersi : A causa delle Piogge monsoniche che stanno colpendo il Nepal, con conseguenti inondazioni e frane, almeno 65 persone che hanno perso la vita e altre 30 sono disperse: lo ha dichiarato il portavoce della polizia Nepalese Ramesh Thapa, precisando che oltre 10mila famiglie sono sfollate. Le Piogge monsoniche hanno colpito 30 dei 77 distretti del Nepal la scorsa settimana, compresa la capitale Kathmandu.

Piogge monsoniche in India : crolla edificio - almeno 7 morti : A causa delle Piogge monsoniche, un edificio di 3 piani è crollato ieri in una zona collinare del nord dell'India, provocando la morte di almeno 7 persone: lo hanno reso noto i soccorritori, secondo cui che un'altra decina di persone sarebbero disperse, tra cui soldati. Il crollo è avvenuto nella località di Solan, 310 km a nord della capitale New Delhi. Una trentina le persone tratte in salvo.

Piogge monsoniche in Nepal - India e Bangladesh : oltre 60 morti per frane e allagamenti : Le Piogge monsoniche hanno innescato inondazioni e frane in Nepal, India e Bangladesh, causando la morte di decine di persone: almeno 50 sono decedute e altre 33 sono disperse in Nepal, hanno precisato le autorità locali. Gli allagamenti nel nordest dell'India hanno ucciso almeno 11 persone, a causa dell'esondazione di un fiume, e 20mila sono state portate in rifugi. In Bangladesh, lo Un World Food Programme ha reso noto che 2 ...

In Nepal trenta persone sono morte a causa delle Piogge monsoniche : In Nepal, piene improvvise, allagamenti e smottamenti causati dalle piogge monsoniche hanno provocato la morte di trenta persone, mentre diciotto persone sono ancora disperse. Da giovedì sta piovendo molto intensamente in Nepal e in tutta la regione tra Cina e