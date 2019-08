Perché agosto è il mese più bello per lavorare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Silenzio e tranquillità per concentrarsiMomenti tranquilli per svolgere compiti non prioritariSoglia di attenzione più altaDate sfogo alla creativitàMeno telefoni che squillanoSi scrive, ma si legge vacanza. Almeno per la maggioranza degli italiani, costretti a fare i conti con le chiusure aziendali e l’obbligo delle ferie. Perchè diciamo la verità, nessuno può sottrarsi allo stress delle vacanze agostane (forzate): traffico da bollino nero, spiagge congestionate e prezzi alle stelle. Un incubo, più che una vacanza riposante. Meno male che un numero crescente di aziende sceglie di non fermarsi mai permettendo ai lavoratori di essere operativi anche ad. In questi casi la dimensione internazionale ha avuto un peso nello scardinare questa usanza,la fissazione delle vacanze adlo abbiamo quasi solo noi italiani. Meglio giugno, magari all’estero ...

valigiablu : ?? ?? ?? Lode al giornalista Giorgio Mottola che a differenza dei colleghi reggimicrofono fa la domanda che bisogna fa… - matteosalvinimi : Bologna. Ore 10.25 del 2 agosto 1980. Un potente ordigno viene fatto esplodere, 85 donne e uomini perdono la vita,… - mrug3364 : RT @valigiablu: ?? ?? ?? Lode al giornalista Giorgio Mottola che a differenza dei colleghi reggimicrofono fa la domanda che bisogna fare: 'Per… -