Pensioni | Quota 100 | con il piano di uscite anticipate si rischia di paralizzare la PA

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - pubblica amministrazione rischia blocco : Pensioni ultime notizie: Quota 100, pubblica amministrazione rischia blocco Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli effetti collaterali di Quota 100 sulla pubblica amministrazione e quindi sui servizi al cittadino. L’ingente numero di pensionamenti, mal compensato da un esiguo turnover professionale, rischia di far bloccare un intero comparto. Il maggior numero di prepensionamenti sono da registrarsi negli uffici, nella scuola e nel ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : la misura resta valida fino al 2021 : Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 rappresentano uno dei provvedimenti chiave del governo giallo-verde in merito alla flessibilizzazione del comparto previdenziale. La natura sperimentale della prestazione prevede in ogni caso la prosecuzione della misura almeno fino al 2021, visto che l'obiettivo dichiarato è quello di superare la legge Fornero (l'attesa alla sua conclusione è per il contestuale avvio della Quota 41 per tutti i lavoratori ...

Pensioni anticipate - quota 100 e vecchiaia : nati 1952-1959 - uscita entro 67 anni e 7 mesi : A quale età si potrà andare in pensione con la quota 100, le Pensioni anticipate della riforma Fornero e la vecchiaia? Il calcolo dell'età di uscita è stato fatto in questi giorni dall'Istituto Progetica per il Corriere della Sera considerando le tre misure di pensione prendendo in considerazione i lavoratori nati tra il 1952 ed il 1959, uomini e donne, a seconda dell'età di inizio del primo lavoro. Dallo studio emerge che l'età massima di ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - FI : ‘Da tagliare per ciò che serve al Paese’ : Il partito di Silvio Berlusconi ancora all’attacco del governo gialloverde sul fisco, sulle Pensioni e sul Reddito di cittadinanza. A criticare duramente le politiche economiche dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal premier Giuseppe Conte sono due autorevoli esponenti di Forza Italia: Renato Brunetta e Anna Maria Bernini, rispettivamente responsabile economico del partito e presidente del gruppo parlamentare degli azzurri al Senato della ...

Boeri : Quota 100 appesantisce debito Pensionistico per i più giovani - tasse come soluzione : Tito Boeri è stato a lungo il Presidente dell'Inps. Quando si parla di pensioni e di lavoro può essere considerato uno dei maggiori esperti del settore. Non a caso Repubblica ha scelto di affidargli un editoriale che si pone l'obiettivo di commentare gli ultimi dati relativi all'occupazione, con sguardo anche a quello che è il sistema previdenziale. Boeri in una lunga analisi ha provato a spiegare il perché oggi ci siano dati positivi sul lavoro ...

Pensioni - Durigon : 'Scatta Quota 100 anche per i dipendenti del pubblico impiego' : Novità sulle Pensioni anticipate con Quota 100 introdotte dal governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. Da oggi, 1° agosto, “potranno andare in pensione” con le nuove regole di Quota 100 “anche i dipendenti del pubblico impiego”. A ricordarlo, in una nota stampa, è il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon. "Viene calcolato che tra luglio e settembre che – spiega l’esponente del governo al lavoro sul ...

Pensioni anticipate a 62 anni - uscita scivolo : niente cumulo contributi come per quota 100 : Si attendono chiarimenti sullo scivolo delle Pensioni previsto nel "contratto di espansione" soprattutto per quanto concerne l'utilizzo del cumulo contributivo, già utilizzato per le Pensioni anticipate della riforma Fornero o per la quota 100, al fine di favorire l'uscita con la pensione anticipata già a partire dai 62 anni di età oppure con 37 anni e dieci mesi di versamenti. La misura prevista dal Decreto legge numero 34/2019, poi convertito ...

Pensioni ultima ora : dl salva conti - ecco i risparmi per Quota 100 : Pensioni ultima ora: dl salva conti, ecco i risparmi per Quota 100 Pensioni ultima ora: come già anticipato una parte delle risorse inizialmente stanziate per Reddito di Cittadinanza e Quota 100 saranno destinate ad evitare la procedura di infrazione per l’eccessivo debito pubblico a danno dell’Italia da parte della Commissione Europea. Pensioni ultima ora, risorse disponibili da RdC e Quota 100 In tal senso è confermato ...

Pensioni : Quota 100 - la Camera approva il Dl Salva conti - tesoretto da 1 - 5 miliardi : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Salva conti evitando la cosiddetta procedura d'infrazione tanto 'minacciata' dalla Commissione Europea per via dello sforamento del deficit sul Pil. Con l'approvazione del provvedimento, infatti, si sono creati risparmi per circa 1,5 miliardi di euro provenienti dai vari ministeri e dalle misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. I voti favorevoli sono ...

Pensioni anticipate : tra quota 100 e OD inoltrate già 240mila pratiche : Superata ampiamente la metà dell'anno diventa possibile fare il punto della situazione in merito alle richieste di uscita flessibile da parte dei lavoratori. In questo senso, il 2019 si presenta certamente come un anno ricco di spunti di riflessione, vista l'introduzione delle Pensioni anticipate tramite quota 100 (disponibili a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti) e la contestuale proroga dell'opzione donna. ...

Pensioni ultima ora : Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta : Pensioni ultima ora: Damiano chiede proroga Ape. Quota 100 non basta Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019, oltre alla approvazione di alcune misure come Quota 100 (qui l’articolo sulle uscite per i lavoratori statali nei mesi di agosto e settembre) e Reddito di Cittadinanza, ha previsto la proroga di alcune misure già introdotte dai precedenti Governi. Col passare dei mesi si rende sempre più attuale il dibattito intorno alla ...