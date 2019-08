Pensioni d’oro dei commissari Ue | Juncker 22mila euro al mese

Addio alle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Il piano di Fraccaro : Si accelera sul taglio alle pensioni dei sindacalisti. Un “privilegio”, bollato dallo stesso ministro dei Rapporti con il parlamento, pronto ad essere “eliminato in tempi brevi” dal governo. E il cantiere è già aperto, sia sul fronte governativo, che parlamentare. Riccardo Fraccaro, infatti, ha annunciato che "il ministero del Lavoro, in collaborazione con l'Inps, sta mettendo a punto i dettagli tecnici per riformare questa materia”. Una ...

Pensioni d’oro - in Sicilia via quelle dei burocrati. I vitalizi dei politici? Resistono tra audizioni e minacce di ricorso : Sono bastati pochi minuti per decidere il taglio delle Pensioni dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma solo di quelle dei burocrati, per il momento. Per i deputati che godono del vitalizio, invece, servirà ancora un po’ di tempo. Prima bisognerà completare alcune audizioni, poi forse ricalcolare i coefficienti, poi fare qualche simulazione. “Ma entro luglio ci sarà la legge”, assicura l’esponente di Forza Italia, Stefano Pellegrino, presidente ...

M5S e la CGIL : “noi contro le Pensioni d’oro voi le prendete” : Il M5S si scaglia contro la CIGL. Il motivo è la critica del sindacato alle politiche del governo giallo-verde. I Pentastellati ricordano il tema delle pensioni d’oro. Mentre loro le combattono, la CGIL le prende. Un modo piuttosto spicchi per risolvere la questione. Il tutto perché è stata mossa qualche critica: Dove trova il coraggio di attaccarc la CGIL non si capisce. Anzi, ve lo diciamo noi: noi combattiamo per difendere i ...

Pensioni d’oro 2019 : ultime notizie sul taglio - soglia minima per capire quali sono - classifica in Italia : Oggi andremo a parlare insieme del recente cambiamento che è stato fatto in merito alle Pensioni d’oro: i tagli e la classifica Italiana. Tagli Pensioni d’oro 2019: le ultime notizie Come certamente molti di voi già sapranno, ci sono delle Pensioni che vengono chiamate comunemente Pensioni d’oro. Le Pensioni d’oro, come è facile da intuire già dal loro nome, sono quelle Pensioni molto elevate rispetto alla media solita della popolazione. Le ...