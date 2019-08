Pedullà | Il Napoli ha presentato un’offerta da circa 50 milioni di sterline per Zaha

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Il Napoli continua a non restare fermo giocando su più fronti per completare la rosa secondo le indicazioni di Carlo Ancelotti. Non tutti gli affari si possono chiudere, lo ha detto anche il presidente De Laurentiis, ma il Napoli prova a portare a termine quelli in cui crede, come fatto per Manolas ed Elmas. adesso sembra arrivato il turno di Wilfried, l’ivoriano del Crystal Palace. Secondo quanto riporta Alfredoil calciatore, che sarebbe stato proposto anche alla Juve, troppo impegnata a battere l’Inter sul terreno Lukaku, avrebbe ricevuto invece un’offerta dal Napoli “Il Napoli (sempre attento su Lozano) hascritta da50di, a conferma dell’interesse per questo straordinario talento che era stato seguito anche dall’Arsenal, prima della svolta Pepé. Ma c’è di più: peresiste il forte gradimento ...

napolista : Pedullà: Il #Napoli ha presentato un’offerta scritta da circa 50 milioni di sterline per #Zaha Il calciatore è molt… - areanapoliit : ++ Pedullà boom: 'Il Napoli ha offerto 50 milioni di sterline!' ++ LEGGI QUI - - Rider76Ghost : @OCardinal17 Mondo Napoli scrive che Pedulla ha detto che anche il Napoli è su Lukaku ?????? -