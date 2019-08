Pattinaggio di velocità | Francesca Bettrone si ritira | “Ho dato anima e cuore a questo

Pattinaggio a rotelle velocità - World Roller Games Barcellona 2019 : nella maratona trionfo di Francesca Lollobrigida! : Ultima giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con la maratona: trionfo per l’Italia con l’oro di Francesca Lollobrigida, che batte in volata un folto gruppo di avversarie, con le prime dieci racchiuse in appena sei decimi. Purtroppo la gioia non viene replicata al maschile, dove il miglior italiano è Daniele Di Stefano, 11°, ultimo degli atleti giunti entro il secondo di ritardo dal ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - World Roller Games Barcellona 2019 : nessuna medaglia per gli azzurri sui 100 metri : Terza giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su strada: non arrivano medaglie stavolta per l’Italia, che sfiora soltanto il podio sui 100 metri. Chiude quarta infatti Asja Varani tra le juniores, mentre è sesto Omero Tafi tra gli juniores, dove si classifica 20° Elia Fasolo. Nelle seniores è settima Linda Rossi, nella prova che vede Giorgia Bormida 19ma, infine tra i ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - World Roller Games Barcellona 2019 : oro per Francesca Lollobrigida - altre tre medaglie dagli juniores! : Seconda giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su strada: arrivano ancora altre quattro medaglie per l’Italia, una dai seniores e le altre tre tutte dagli juniores: nei 15000 metri eliminazione senior femminile Francesca Lollobrigida è oro, mentre Asja Varani trionfa nel giro contrapposto junior femminile. Due bronzi completano i successi azzurri, ed arrivano entrambi ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - World Roller Games Barcellona 2019 : un oro e due bronzi nella prima giornata di finali dagli juniores : Archiviate le prove su pista, prima giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su strada: arrivano subito le prime medaglie per l’Italia, tutte dagli juniores: nei 15000 metri eliminazione femminile Giorgia Valanzano è oro e Laura Peveri è bronzo, mentre nella stessa gara al maschile è di bronzo anche Gabriele Cannoni, nella prova in cui Filippo Scotto è 11°. Tanti i podi ...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - World Roller Games Barcellona 2019 : bronzo per Daniel Niero - cade e si fa male Francesca Lollobrigida : Seconda giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su pista: arrivano finalmente le prime medaglie per l’Italia. bronzo tra i seniores per Daniel Niero nella gara rinviata domenica per pioggia, due argenti ed un bronzo arrivano dagli juniores sui 1000 metri e nella staffetta maschile. Nei 10000 metri eliminazione senior maschile viene squalificato Giuseppe Bramante, ma ...