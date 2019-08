Pastori pagati 1 | 50€ all' ora per mezza giornata di lavoro

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Maria Girardi Per i due imprenditori di Gioia del Colle (Comune in provincia di Bari) sono scattati gli arresti domiciliari L'intensa attività all'interno dell'azienda a conduzione famigliare di due imprenditori di Gioia del Colle dediti all'allevamento di bovini e ovini e alla commercializzazione di prodotti agricoli, ha insospettito i Carabinieri del Comando provinciale di Bari e del Nucleo ispettorato del. Così, all'alba di sabato 3 agosto, sono scattati i controlli, seguiti dall'arresto in flagranza di reato per sfruttamento di duecon cifre irrisorie per lavorare dalle 10 alle 12 ore al giorno. Ad un gambiano di 26 anni e ad un indiano di 30 anni erano corrisposti per la precisione 1,50€ all'ora, una paga quasi nove volte minore rispetto a quella dei contratti nazionali. Dai controlli è altresì emerso che inon godevano di alcun beneficio o ...

baritoday : 'Pastori pagati 1,50 euro all'ora per mezza giornata di lavoro': in manette i titolari di un'azienda agricola… - ekuonews : Con il caldo torna la transumanza delle greggi, con un milione di pecore in meno rispetto a 10 anni fa. Colpa dei b… -