Parrucca e maschera in silicone | il tentativo di evasione del boss è degno di un film

(Di lunedì 5 agosto 2019) Scene daa Rio de Janeiro. Dove, domenica scorsa, il capo di una banda di criminali brasiliani ha tentato di evadere dal carcere di Gericinò ‘travestito da sua figlia adolescente’. L’episodio incredibile – riportato dal ‘Guardian’ – ha come protagonista Clauvino da Silva, detto ‘Shorty’, un criminale noto per essere a capo del ‘Commando Rosso’, una banda molto potente in Brasile che gestisce buona parte del traffico di droga. Da Silva ha acquisito il soprannome dalla sua corporatura esile, che gli ha anche permesso di completare a puntino il suo travestimento. E avrebbe potuto farla franca, se non fosse stato per il suo nervosismo che – riporta il ‘Guardian‘ – ne ha tradito l’andatura insospettendo i funzionari della prigione. Il piano del, da quanto si apprende, era quello di lasciare sua ...

