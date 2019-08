Pallavolo – Non solo l’Italia | tutte le nazionali qualificate per le Olimpiadi di Tokyo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Grazie al successo sull’Olanda, l’Italia ha staccato il pass per ledi2020: eccole altregiàSi sono conclusi domenica i tornei di qualificazione internazionale olimpica che hanno assegnato sei pass per2020. Oltre alsi sono assicurate la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi: Serbia, Cina, Stati Uniti, Brasile e Russia. Considerano il Giappone (paese ospitante) sono 7 le formazioni già, mentre gli ultimi 5 posti verranno assegnati attraverso le qualificazioni continentali: Europa, Sud America, Asia e Oceania, Nord e Centro America, Africa Pool A (Wroclaw, Polonia): Serbia – Thailandia 3-0, Polonia – Porto Rico 3-0; Serbia – Porto Rico 3-0, Thailandia-Polonia 2-3; Porto Rico – Thailandia 1-3, Serbia – Polonia 3-1. SERBIA qualificata allePool B ...

