Organi umani da animali domestici | i trapianti del futuro saranno questi?

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il problema cruciale deid’, come tutti sanno, è la carenza di, e, si dovrebbe dire, per fortuna: perché fatti salvi i casi didoppi come i reni, l’organo da trapiantare è prelevato da una persona deceduta prematuramente, spesso per incidenti stradali o cause simili. Alcuni studiosi stanno sperimentando la possibilità di produrreda trapianto in. La procedura è complessa, non priva di problematiche bioetiche e al momento ancora in una fase estremamente preliminare; però apparentemente ha funzionato inda esperimento. Mentre le tecnologie basate su cellule staminali hanno oggi raggiunto uno stadio avanzato, la produzione di veria partire da cellule staminali è stata finora impossibile. Questo perché l’organogenesi non avviene spontaneamente a partire da cellule staminali in cultura, ma richiede ...

