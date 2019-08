Offese e minacce al condomino disabile | “Ti auguro che oltre al pisello ti si blocchi il

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) Simone Rapisarda abita a Roma e per uno sforzo sul lavoro si è lesionato il midollo spinale, perdendo l'uso delle gambe. Così, il condominio ha fatto sostituire l'ascensore vecchio, troppo piccolo, con uno accessibile alle carrozzina. Purtroppo però qualcuno non ha gradito "il disagio" e ha lasciato un messaggio poco simpatico diventato virale sul web...

