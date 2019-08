“Noi | nonni di bimbi disabili | abbiamo bisogno di condividere le nostre emozioni Qui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Serve tantissimo avere qualcuno con cui parlare. Non avevo mai visto un bambino disabile prima della mia Greta. Non sapevo nulla, neanche come ci si comporta”. Susanna si definisce l’ottimista del gruppo. “È vero, non siamo tantissimi, ma la condivisione funziona molto. Ci sosteniamo: ognuno aiuta l’altro. Parliamo dei problemi e troviamo le soluzioni”. Anche ihannodi parlare. Si chiama Gruppoed è il progetto dell’associazione ‘L’abilità’, onlus nata nel 1998 a Milano e impegnata nell’offerta di servizi e supporto ai bambini contà e alle loro famiglie soprattutto nell’ambito del tempo libero, del gioco e dell’educazione. Il gruppo ha l’obiettivo di offrire un momento di supporto e confronto aidei bambini contà. Può accogliere fino a dieci, ma senza i nipoti. Anzi è proprio uno spazio di ascolto e condivisione ...

