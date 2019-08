Nina Moric miss maglietta bagnata | il Senza veli divide i followers | «Fai schifo»

Nina Moric posa da Miss maglietta bagnata - ma piovono critiche dal web : Nina Moric sfoggia la sua forma fisica, indossando una t-shirt bianca e trasparente, che non lascia tanto spazio all'immaginazione e che ha indignato alcuni internauti. Dopo aver rivelato al popolo della rete di aver contratto il tanto temuto batterio mangiacarne, nel corso della sua permanenza in Africa, Nina Moric è tornata a far parlare di sé.\\ Questa volta, la showgirl croata ha diviso l'opinione del popolo del web postando una ...

Nina Moric ricorda la separazione dal figlio Carlos : "Ho combattuto per 4 anni. Bibbiano? E' la punta dell'iceberg" : Nina Moric, con un lungo post su Instagram nel quale ha condiviso anche una foto di Carlos Maria, il figlio che ha avuto dall'ex marito Fabrizio Corona, ha voluto ricordare gli anni difficili causati dalla separazione da suo figlio, durata circa 4 anni.Era il 2015 quando Nina Moric perse l'affido di suo figlio Carlos dopo una lite con sua madre che richiese l'intervento delle forze dell'ordine.prosegui la letturaNina Moric ricorda la ...

Nina Moric dopo aver riavuto il figlio Carlos : Bibbiano è la punta dell'iceberg di una condizione diffusa : La showgirl reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3 ha dedicato un post struggente al figlio Carlos, avuto dal suo matrimonio con Fabrizio Corona. Nina Moric ha poi speso delle parole sul caso Bibbiano e l'inchiesta Angeli e demoni della Procura di Reggio Emilia sui presunti affidi illegali. La showgirl croata ed ex moglie di Fabrizio Corona è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, dopo aver confidato sui ...

Nina Moric - paura in vacanza : «Attaccata da un batterio che ti mangia la carne» : “Sono stata attaccata da un batterio”, Nina Moric racconta ai suoi follower quando le è accaduto durante la sua vacanza a Zanzibar. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona infatti si era sentita male dopo aver bevuto dell’acqua di rubinetto. Nina dalle storie di Instagram ha spiegato il problema e la causa dei suoi malori: “Mi ha morso un batterio della sabbia- ha spiegato dal social – che ti mangia la carne fino all’osso, meglio che ...

Nina Moric - malore a Zanzibar : "Morsa da un batterio che mangia la carne - è disgustoso" : Vacanze turbolente per Nina Moric, volata a Zanzibar con l'idea di trascorrere alcuni giorni in serenità tra le onde dell'Oceano Indiano, sotto il sole della Tanzania. La modella croata ha dichiarato nelle Storie di Instagram di avere avuto gravi problemi intestinali, che unendosi a quelli abituali legati alla carenza di ferro, l'hanno spinta a chiedere aiuto direttamente ai propri seguaci. Alla ricerca di una farmacia fornita o di un medico ...