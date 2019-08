Niccolò Campriani | «Coi rifugiati ho ritrovato il mio sport»

Fonte : vanityfair

La sua carriera agonistica si è fermata lì, a quell'ultimo sparo che gli ha dato l'oro nella carabina 50 metri tre posizioni a Rio 2016, il suo terzo titolo olimpico, quello più fortunato perché arrivato anche grazie agli errori degli avversari. Poiha smesso di tirare, per anni. Ha fatto il giornalista e ha cercato di costruirsi una nuova identità fuori dalle competizioni, fino a un anno fa, quando ha deciso di fare pace col tiro a segno. Non per tornare a gareggiare, come tanti gli hanno chiesto, ma per allenare deie portarli all'Olimpiade.

