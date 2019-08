NFL | Brady non molla | rinnovo coi Patriots da 70 milioni

NFL 2019 - Tom Brady infinito! Rinnova per altre due stagioni con i New England Patriots : Tom Brady non è ancora sazio di vittorie. L’immenso quarterback dei New England Patriots , nonostante i 42 anni appena compiuti (il 3 agosto) ed i sei titoli vinti con la franchigia del Massachusetts, non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo, anzi. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il nativo di San Mateo, California, ha prolungato per altri due anni il suo contratto con il team di Boston. Una notizia che ha del ...

NFL - Tom Brady non ne vuole sapere di smettere : rinnovo da 70 milioni con i New England Patriots : Il giocatore 42enne, leggenda del football americano, ha praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo biennale del suo contratto Non è arrivato ancora il momento di smettere per Tom Brady, leggenda vivente della NFL capace di vincere per sei volte il Super Bowl. AFP/LaPresse Il giocatore 42enne ha praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo biennale del suo contratto, accettando la proposta fattagli pervenire dai New England ...