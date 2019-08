New York per principianti | come organizzare il primo viaggio

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Empire State Building Statua della Libertà Central Park Bryant ParkHigh Line National September 11 Memorial & MuseumWall StreetRoosvelt IslandBrooklyn e DumboChelsea MarketCi siamo: la valigia è pronta (siate pronti ad affrontare tutte le temperature), il passaporto ed ESTA sono entrambi validi e i dollari sono in borsa, il volo intercontinentale non ci spaventa, New, insomma, ci aspetta. Se è la prima volta che visitate la Grande Mela vi sarete documentate a dovere ma, vista la quantità di cose da vedere, i consigli di chi ci è già stato e il tempo che avete a disposizione, è molto probabile che non saprete da quale parte cominciare…niente paura! Articolo e Gallery vi forniranno consigli preziosi per affrontare al meglio il vostro. A cominciare dagli aspetti pratici: già prima di partire, se avete intenzione di visitare più musei, vi converrà acquistare online la New ...

DavidSassoli : In questi giorni di agosto, nel 1735, a New York una storica sentenza segnò l'affermazione del concetto di… - chetempochefa : In questo appuntamento con #CheStoryCheFa rivediamo @OfficialSting, nella puntata di #CheTempoCheFa da @fabfazio de… - Agenzia_Ansa : #Greta al vertice sul #clima di New York sulla barca di Pierre Casiraghi #ANSA -