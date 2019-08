Netflix ha cancellato la serie “The OA”

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix ha cancellato The OA : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Netflix ha cancellato The OA dopo due stagioni. Settima e ultima stagione per The 100 di The CW. Seconda stagione per City on a Hill di Showtime (la Serie debutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic). POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione. La quarta stagione di ...