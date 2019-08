Neonato di due mesi rigurgita latte | quello che fa il fidanzato della mamma è sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Undi appena dueha avuto come unica sua colpa quella dire un po’ di. Cosa, questa, che accade a tutti i neonati ogni giorno. La disgrazia di quel bambino è che si trovava a casa con ilche, a quel rigurgito, fortemente infastidito, ha messo ildi testa in giù sul cuscino fino a farlo soffocare e così lo ha trovato laquando è tornata a casa. I parentihanno rivelato che quel ragazzo di 19 anni era sempre molto violento con il piccolo e non si capisce come lalasciasse il suo bambino in quelle mani. Il ragazzo, Dakota King è di Bloomington, nell’Indiana, Usa. Nella culla del bambino sono state trovate anche tracce di sangue indiceviolenza che veniva perpetrata sul quel corpicino. Se il ragazzo sarà condannato per lui ci sarà il carcere a vita.

