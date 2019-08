Nell' era dei social ci siamo dimenticati cosa sia la razionalità

Strage di Corinaldo - Nella banda dei ladruncoli uno voleva derubare anche Sfera Ebbasta : Una vera e propria banda di ladruncoli seriali formata da cinque italiani, un marocchino ed un tunisino, tutti molto giovani e con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto, oltre che con problemi legati alla droga. Inoltre tutti abitano nella provincia di Modena, in una serie di paesi di campagna poco distanti uno dall’altro; non lavorano abitualmente, tranne due, attualmente impiegati come operaio e parrucchiere. E ...

"La foto era giusta" - ToniNelli smentisce la gaffe : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli questa volta non ha fatto nessuna gaffe. A farla sono stati gli organi di stampa: "Il giornale online Open ammette con rara correttezza di aver sbagliato sulla foto del cantiere della Asti-Cuneo. Ora mi aspetto a stretto giro che lo facciano tutti gli altri. Salvo, ovviamente, valutare ogni opportuna iniziativa a mia tutela" scrive su Facebook l’esponente pentastellato. ...

Kylie Jenner Nella bufera : il dito medio Nello spot fa infuriare i fan : Kylie Jenner è finita nell'occhio del ciclone sui social network per una foto pubblicata da Kim Kardashian, dove mostra il dito medio ai fan per promuovere il suo nuovo profumo. Un gestaccio che ha scatenato le ire dei fan. Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno fatto letteralmente infuriare i loro follower con una pubblicità provocatoria sui social. La foto, che ritrae le due dive con il nuovo profumo della linea KKW, non è ...

Valchiavenna - morti due turisti austriaci che facevano canyoning Nella val Pilotera : Sono morti in un torrente mentre praticavano il canyoning, sport acquatico che consiste nella discesa a piedi lungo gole strette. È successo in Val Pilotera, nel territorio di Gordona (Sondrio), a due turisti austriaci che stavano percorrendo un corso d’acqua che solca la vallata alpina all’imbocco della Valchiavenna. A dare l’allarme sarebbero stati gli altri componenti della comitiva, composta da sette persone. Le squadre del Soccorso ...

Su un volo aereo l’hostess entra Nella cappelliera - cosa è accaduto dopo : I passeggeri del volo della Southwest Airlines diretto da Nashville a Filadelfia si stavano imbarcando e stavano salendo sull’aereo quando sono rimasti a guardare cosa stava facendo l’hostess. La donna, vestita con l’uniforme, è entrata nella cappelliera e ha salutato con la mano ridendo i passeggeri, Qualcuno l’ha ripresa con il telefonino qualcun’altro ha scattato foto. l’hostess è rimasta li un po’ a farsi vedere sorridente e simpatica ...

Geoff Dyer : il pronome io è come un canarino Nella miniera : Diceva Philip Roth, uno che di scrittura in prima persona se ne intendeva, che il pronome io era spesso il miglior modo per camuffarsi all'interno di un testo letterario, il miglior modo per "fare finta". Tra gli autori contemporanei uno dei più interessanti tra coloro che scrivono utilizzando la prima persona è Geoff Dyer, un vero fuoriclasse della scrittura letteraria meno facilmente definibile. Lo abbiamo incontrato a Torino e abbiamo parlato ...

Temptation Island - Katia FaNelli : "Vittorio prenderà un bel due di picche da Vanessa!" : Katia Fanelli, la "fotonica" della sesta edizione di Temptation Island conclusasi con l'ultima puntata e con la puntata speciale andate in onda questa settimana, ha concesso un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne al quale ha parlato soprattutto della conoscenza in corso, iniziata nel resort Is Morus Relais, tra il suo ex fidanzato Vittorio Collina e la single tentatrice Vanessa Cinelli.Katia non vede un futuro tra loro due ...

AntoNella Clerici supera le polemiche con la Rai. L’annuncio su Instagram : Torna la pace tra Antonella Clerici e la Rai. La lieta notizia arriva per iniziativa della stessa conduttrice che, sul suo profilo Instagram, fa, a sorpresa, un annuncio che spiazza, ma di cui tutti i suoi numerosi i fan e affezionati telespettatori saranno certamente entusiasti. Dopo giorni di polemiche roventi e di scontro frontale a mezzo stampa e social, tra una delle regine della televisione e l’azienda per la quale lavora da oltre tre ...

Svolta Uefa - arbitro donna dirigerà finale di Supercoppa Europea : prima volta Nella storia : Svolta nella storia del calcio, arriva ufficialmente una decisione mai presa fino ad ora. Una donna, la francese Stéphanie Frappart, arbitrerà infatti la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea in programma il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Sarà la prima volta, come detto, che una donna dirigerà la finale di una competizione Uefa maschile. L'articolo Svolta Uefa, arbitro donna dirigerà finale di Supercoppa ...

Katia FaNelli attacca l'ex - dopo Temptation Island : "Vittorio si beccherà un due di picche da Vanessa" - : Serena Granato Katia Fanelli viene consolata dalla famiglia, che le sta vicino, adesso che non fa più coppia fissa con Vittorio Collina: i due giovani volti tv si sono lasciati a Temptation Island 6 dopo l'ultima puntata di Temptation Island, che ha visto la "fotonica" Katia Fanelli dividersi dal suo ormai ex fidanzato, Vittorio Collina, l'indiscussa protagonista della sesta edizione dell'isola delle tentazioni ha concesso ...

