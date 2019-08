Nel mar Adriatico è arrivato il ' granchio azzurro' | avvistamenti sulle spiagge del Salento

Justine Mattera omaggia Marylin : la foto di nudo come la diva Nell’anniversario della sua scomparsa : La showgirl Justine Mattera omaggia Marylin Monroe, a quasi sessant'anni dalla scomparsa della diva americana. Per ricordare l'icona del cinema per eccellenza, l'ex moglie di Paolo Limiti sceglie una foto in cui la star è ritratta a seno nudo, coperta solo da un velo e la ripropone mostrando tutta l'incredibile somiglianza.Continua a leggere

Ravenna - 87enne uccide a martellate la moglie di 79 anni Nella loro abitazione : Ha aggredito la moglie di 79 anni a martellate nella loro abitazione alle porte di Faenza, nel Ravennate. La donna, portata in elicottero in ospedale in condizioni disperate, è morta poco dopo l’arrivo al Bufalini di Cesena a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono stati subito allertati dalla figlia dei coniugi, alla quale il padre, di 87 anni, subito dopo l’aggressione aveva scritto un sms dicendo di volersi togliere la ...

Marco Borriello avvistato a Ibiza con Vittoria DegaNello - ex U&D (RUMORS) : Nuovo amore famoso per Marco Borriello? Stando al gossip che ha diffuso in queste ore il sito "361Magazine", sembra proprio che l'ex calciatore abbia conquistato una ragazza che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi è considerata una delle fashion blogger più amate. La bella veronese, dunque, sarebbe stata vista sul lussuoso yatch dello sportivo al largo ...

VITTORIA DEGANelLO E MARCO BORRIELLO INSIEME?/ A Ibiza 'sarebbe nato qualcosa' : VITTORIA DEGANELLO e MARCO BORRIELLO avvistati insieme ad Ibiza: un nuovo amore è scoppiato al sole della splendida isola spagnola?

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - le radici della crisi. Tutto ciò che non funziona a MaraNello : Con il Gran Premio di Ungheria, e la sontuosa vittoria di Lewis Hamilton, si è conclusa la prima parte del Mondiale 2019 di Formula Uno. Le prime 12 gare del campionato sono ormai andate in archivio ed è quindi tempo di vacanze agostane. Il bilancio complessivo parla di 10 successi per le Mercedes (8 di Lewis Hamilton e 2 di Valtteri Bottas) più altri 2 per la Red Bull (sempre con Max Verstappen). A quota zero, ed è uno zero pesantissimo, la ...

Realme va forte e festeggia i 10 milioni di smartphone venduti Nel suo primo anno di vita : Realme, il sub-brand di OPPO nato a maggio 2018, ha venduto 10 milioni di smartphone in tutto il mondo nel suo primo anno di attività. L'articolo Realme va forte e festeggia i 10 milioni di smartphone venduti nel suo primo anno di vita proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - tutta la sincerità di Marquez : “partenza ritardata? Nell’attesa mi stavo addormentando…” : Il pilota della Honda è tornato sugli istanti precedenti al via del Gp di Brno, ammettendo di essere stato vicino ad addormentarsi La stagione di Marc Marquez diventa sempre più esaltante con il passare delle gare, sono sei le vittorie e tre i secondi posti ottenuti in dieci gare, con un unico zero arrivato per la caduta in Texas avvenuta quando viaggiava in solitaria verso un altro successo. AFP/LaPresse Nessuno riesce a tenere il ritmo ...

Accadde oggi : Nel 1962 morì Marilyn Monroe - le vere cause del suo decesso sono ancora avvolte dal mistero : 57 anni fa uno dei personaggi più celebri di Hollywood, icona di bellezza, ci lasciò in circostanze ancora da chiarire. Si chiamava Norma Jeane Baker, ma tutti la conoscevano come Marilyn Monroe. Durante la notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 il suo corpo ormai privo di vita, e che aveva fatto sognare generazioni di uomini, fu trovato nudo ed abbandonato in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa ...

DIRETTA/ Napoli Marsiglia - risultato 0-1 - streaming video e tv : 6 cambi Nel Napoli : DIRETTA Napoli-Marsiglia streaming video e tv e risultato live del match amichevole tra i Grifoni e la formazione transalpina

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… Nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

Rarissimo ritrovamento nel mare di Reggio Calabria : una specie tropicale aliena Nel mar Jonio - “prepariamoci a nuovi pericoli” [FOTO] : Costa Jonica della Provincia di Reggio Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi ...

Marica PellegriNelli - ecco la prima uscita pubblica dopo la rottura con Eros Ramazzotti. E i fan si scatenano : Riecco Marica Pellegrinelli. dopo la burrasca della rottura con Eros Ramazzotti, le notizie di gossip, le accuse e le critiche, la modella e conduttrice fa la sua prima uscita pubblica. E lo fa nel suo stile, lasciando di stucco e con la bocca aperta tutti quanti. Perché la scelta non è casuale: è un modo per far vedere a tutti che tipa è lei e che rapporto c’era con il suo ex fidanzato. Così la bella showgirl ha fatto una scelta che non è ...