' Ndrangheta | Dia Genova sequestra beni per 15 milioni ad affiliati

Ndrangheta - la Dia confisca beni per 7 mln : Un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, con il supporto di militari del Comando provinciale di Bologna e del Gruppo di Aosta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, è in corso per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso. La Dia di Reggio Calabria ha eseguito una maxi-confisca di beni per un valore di circa ...

‘Ndrangheta in Lombardia : dai parcheggi a Malpensa alla politica : Consenso sociale, funzione anti-Stato, controllo dell'attività politico-amministrativa, oltre che delle più redditizie attività del territorio. La 'ndrangheta spadroneggia ancora nell'hinterland milanese e nel Varesotto come dimostra l'operazione Krimisa diretta dalla Dda di Milano che ha portato a 34 arresti, di cui 27 in carcere e 7 ai domiciliari, con l'accusa, tra le altre cose, di associazione di mafiosa. Al centro dell'indagine gli ...

‘Ndrangheta in Lombardia - la procuratrice della Dda : “Indagini e arresti - ma è tutto come 10 anni fa. Padroni del territorio” : La nota negativa: “Negli ultimi dieci anni, nonostante le indagini e gli arresti, non è cambiato nulla. Le cosche sono ancora padrone del territorio”. E una “nota di speranza”, come la chiama il procuratore aggiunto della procura di Milano, Alessandra Dolci, numero uno della Dda: “Un imprenditore incredibilmente ha denunciato di essere stato vittima di pressione. A mia memoria è la prima volta”. Di fronte alla ...

‘Ndrangheta in Emilia - truffa al Tesoro : la Dia sequestra beni per 2 - 3 milioni di euro : La Dia di Bologna ha sequestrato beni per 2 milioni e 300mila euro a diverse persone, nello sviluppo investigativo dell’indagine AEmilia contro le ‘ndrine in Emilia-Romagna, per una maxi truffa della ‘ndrangheta ai danni dello Stato. L’inchiesta coordinata dal procuratore Giuseppe Amato e dal sostituto Beatrice Ronchi ha consentito di individuare un’operazione fraudolenta con cui l’organizzazione ‘ndranghetistica ...