Nave carica di grano al porto di Pozzallo | nota Cna Ragusa

Gregoretti - la Nave carica di migranti non scalda nemmeno la sinistra. Non è di una ong... : Per ora i 131 migranti salvati al largo della Libia restano a bordo della "Gregoretti", la nave della Guardia Costiera all' ancora nel porto di Augusta. E ci resteranno sino a quando l' Unione Europea non avrà dato una risposta chiara alle legittime domande poste dal governo italiano. «Ora la Ue ris