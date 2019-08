Nascondeva droga in stanza segreta | arrestato Casamonica già ai domiciliari

Agrigento : Nascondeva la droga nel controsoffitto - incastrato dai cani antidroga : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – nascondeva la droga nel controsoffitto di una casa a Raffadali ma è stato incastrato dal fiuto dei cani antidroga. E’ accaduto a Raffadali, nell’agrigentino dove un giovane è finito in carcere. I militari della Compagnia Carabinieri di Agrigento durante un mirato servizio antidroga nel territorio del Comune di Raffadali (Agrigento hanno controllato varie abitazioni sospette. In una di ...

Barcellona - Nascondeva la cocaina sotto parrucchino : corriere della droga arrestato in aeroporto : Deve aver avuto una smisurata fantasia e una grande dose di fiducia in se stesso. Forse troppa. Nemmeno uno dei “villain” di una Notte da Leoni sarebbe potuto arrivare a tanto. E invece lui sì. Il colombiano che è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Barcellona El Prat ha pensato di farla franca con mezzo chilo di cocaina nascosta sotto il suo parrucchino. L’uomo, 65 anni, ha attirato subito l’attenzione ...

Nascondevano la droga sotto la sabbia! Arrestati a Catanzaro tre spacciatori africani : I tre giovani originari del Gambia Nascondevano le dosi di marijuana sotto la sabbia e nelle insenature dei muretti del litorale per poi rivenderla ai ragazzi sulle spiagge di Catanzaro Lido. Altro che ciambelle e braccioli, teli mare e occhiali, maschere e pinne, gli immigrati sulla spiaggia di Catanzaro vendevano la droga. “Vu cuprà… marijuana?”. Un business molto più redditizio e meno faticoso. Ma molto pericoloso.-- Nascondevano ...

Palermo : Nascondeva 21 kg di droga nel trolley - arrestato al suo arrivo da Napoli : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona, appena sbarcata dalla nave di linea proveniente da Napoli, che aveva nascosto circa 21 chili di hashish all’interno di un trolley. Si tratta di un incensurato palermitano, classe 19

Nascondeva la droga negli abiti del neonato : arrestato un marocchino : Giorgia Baroncini Un 39enne marocchino utilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività di pusher. È stato denunciato dalla compagna: per lui sono scattate le manette Ultilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività illecità. Nabil Kouirhi, marocchino di 39 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 7 mesi. Come spiega il Gazzettino, l'uomo è stato ...