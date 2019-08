Napoli | protesta dei navigator In corteo verso la Regione Campania | “Vogliamo il

Maxi rogo a Napoli - sfollati protestano «Fate presto per una soluzione» : Dormono in parrocchia e da una settimana sono senza casa. L'hanno vista andare in fiamme una mattina di otto giorni fa, in seguito all'incendio divampato in un deposito di giocattoli a...

Campania - la protesta dei navigator a Napoli : Fateci lavorare. FOTO : Campania, la protesta dei navigator a Napoli: "Fateci lavorare". FOTO La manifestazione davanti alla sede della Regione degli idonei al ruolo di chi dovrà guidare e assistere chi percepisce il reddito di cittadinanza: "De Luca non vuole firmare la convenzione con l'Anpal". I manifestanti sono risultati idonei al concorso per navigator, ovvero la nuova figura lavorativa che dovrà guidare nella ricerca di un lavoro chi ...

«Lavatrici spedite da Napoli in Polonia» - riesplode la protesta Whirlpool : Saranno cinque i bus che domani partiranno dallo stabilimento di via Argine, diretti a Roma, per il nuovo incontro al Mise sul destino dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Oggi di nuovo proteste...