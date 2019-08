Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide il cuore e il mio appartiene ale alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sonoto a casa, la mia casa”. E’ questo ildadel centrocampista Radja, il belga riabbraccia ildopo 5 anni, 4 stagioni passate alla Roma e una con la maglia dell’Inter. Oggi alle 19.15 la conferenza stampa di presentazione del belga che aha giocato dal 2010 al 2014. In basso ecco ildi. Visualizza questo post su Instagram Let’s do this…#casteddu Un post condiviso da Radja(@radjal4) in data: 5 Ago 2019 alle ore 5:58 ...

tvdellosport : ?? ULTIM’ORA È praticamente fatta per il ritorno di Radja #Nainggolan al @CagliariCalcio che ricoprirà il costo d… - D17Fra : RT @CalcioWeb: #Nainggolan torna al #Cagliari, il messaggio per i tifosi è da brividi [VIDEO] - CalcioWeb : #Nainggolan torna al #Cagliari, il messaggio per i tifosi è da brividi [VIDEO] -