MotoGp – Test Brno | Valentino Rossi spiazza la Yamaha | il nuovo motore non esalta il

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

MotoGp - analisi test Brno 2019 : in Yamaha esordisce la prima versione della M1 2020 - nuovo forcellone per Dovizioso : Terminato il Gran Premio della Repubblica Ceca il Motomondiale 2019 si è fermato a Brno per una giornata supplementare di test sull’iconico circuito, dove i team hanno potuto effettuare i primi importanti passi in vista della prossima stagione. Ricapitolando i tempi, il baby talento francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo si è imposto con un ottimo 1:55.616 Petronas Yamaha SRT, precedendo due dei compagni di marca Maverick Viñales ...

MotoGp - conclusi i Test a Brno – Yamaha super - Quartararo al top : motore 2020 ok per Valentino Rossi? [TEMPI] : Concluso il lunedì di Test a Brno nel segno della Yamaha. Fabio Quartararo si conferma il più veloce sulla pista ceca davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto tempo per Rossi, sensazioni positive con il motore 2020 Dopo un lungo weekend passato in pista, i piloti di MotoGp lasciano la Repubblica Ceca al termine della giornata di est odierna svoltasi sulla pista di Brno. Lunedì dominato da una super Yamaha che riesce a piazzare tre piloti ...

MotoGp - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

MotoGp – Marquez chiude i test di Brno con il sorriso : “giornata positiva. Telaio e aerodinamica : vi svelo cosa abbiamo provato” : Giornata di test positiva per Marc Marquez a Brno: il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative fra diversi tipi di Telaio e ha lavorato sull’aerodinamica Dopo aver vinto la gara di ieri, Marc Marquez torna in pista a Brno per i test del lunedì. Il pilota spagnolo, sempre più leader del mondiale, ha affrontato una giornata di test risultata ‘positiva’, nella quale ha effettuato diverse prove comparative fra ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGp a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

LIVE MotoGp - Test Brno 2019 in DIRETTA : motore 2020 da provare per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Brno – La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test a Brno (Repubblica Ceca), riservati alla classe MotoGP. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina per provare nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase ...

