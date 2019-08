Moto d' acqua | Lo Muzio sentito in questura Il giornalista | Portate avanti le mie

Lega : Salvini - ‘soldi Savoini per gelati a mio figlio su Moto acqua’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Con i 150mila euro che secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco “ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d’acqua”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, risponde alla domanda di un giornalista. L'articolo Lega: Salvini, ‘soldi Savoini ...

Moto d'acqua e Salvini - Gabrielli : "Verificherò se c'è stata limitazione del diritto di cronaca" : A Rogoredo oggi è stato presentato il nuovo hub ferroviario alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. I giornalisti hanno chiesto a Gabrielli se interverrà sul caso della scorsa settimana che ha avuto per protagonista il figlio del leader leghista, il 16enne Federico Salvini, che ha fatto un giro su una Moto d'acqua della Polizia, mentre il giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio che ...

Figlio su Moto d’acqua della polizia - ministro : “Non vedo rischi per la libertà di stampa” : “Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, è tornato a parlare dell’episodio della moto d’acqua della polizia dove è salito il Figlio maggiore. Questa mattina il capo della polizia, Franco Gabrielli, alla stazione di Rogoredo a Milano, ha ...

Franco Gabrielli sul figlio di Salvini in Moto d'acqua : "Mi interessa solo limitazione al diritto di cronaca" : Ora arrivano anche le parole di Franco Gabrielli, il capo della Polizia. La vicenda è sempre quella del giro sulla moto d'acqua della polizia del figlio di Matteo Salvini, a Milano Marittima, una vicenda sulla quale il ministro dell'Interno ha ammesso l'errore e su cui Repubblica sta montando un cas

"Mi preoccupa se c'è stata una limitazione al diritto di cronaca". Gabrielli sul figlio di Salvini e la Moto d'acqua : Nella vicenda dell’acqua scooter della Polizia su cui è salito il figlio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo. “La vicenda ...

Figlio di Salvini su Moto d’acqua polizia - Gabrielli : “Verifiche su limitazioni del diritto di cronaca” : Sulla vicenda del video diffuso da 'Repubblica', in cui si vede il Figlio del vicepremier leghista salire su una moto d'acqua della polizia a Milano Marittima, è intervenuto il capo della polizia Franco Gabrielli, che minimizza: "La vicenda dell'acqua scooter onestamente mi sembra un po' amplificata. Mi interessa solo se c'è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca".Continua a leggere

"Mi preoccupa se c'è stata una limitazione del diritto di cronaca". Gabrielli sul figlio di Salvini e la Moto d'acqua : Nella vicenda dell’acqua scooter della polizia su cui è salito il figlio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo. “La vicenda dell’acqua ...

Salvini e Moto d'acqua - Gabrielli : "Indagherò sul diritto di cronaca" : Nella vicenda dell'acqua scooter della polizia su cui è salito il figlio del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "c'è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c'è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca". Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo Segui su affaritaliani.it

Salvini e la Moto d’acqua - il capo della polizia Gabrielli : «Accertamenti su limitazione del diritto di cronaca» Video : Il capo della polizia e l’episodio del figlio del vicepremier: «La vicenda è stata un po’ amplificata ma quando c’è una limitazione del diritto di cronaca mi preoccupa molto di più».

Caso Salvini e Moto d’acqua - Gabrielli : “Vicenda amplificata. Verifiche su limitazioni a diritto di cronaca sotto profilo penale e disciplinare” : “La vicenda dell’acqua-scooter onestamente mi sembra un pò amplificata, vi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati anche da ragazzini. In questa vicenda c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della ...

Gabrielli su Salvini e la Moto d’acqua : «Limitato il diritto di cronaca - indagini in corso» : Il capo della Polizia e l’episodio del figlio del vicepremier: «La vicenda è stata un po’ amplificata ma quando c’è una limitazione del diritto di cronaca mi preoccupa molto di più».

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : gara bagnata a Brno! La pioggia arriva a sorpresa - si corre sull’acqua : Il GP di Repubblica Ceca si correrà sotto la pioggia! Incredibile sorpresa a un’ora dal via della gara valida per il Mondiale MotoGP, durante la premiazione della Moto2 (vittoria di Alex Marquez davanti a Di Giannantonio e a Bastianini) l’acqua ha fatto capolino a Brno e caratterizzerà la prova della classe regina che scatterà alle ore 14.00. Le previsioni meteo non avevano messo in conto questo scroscio che invece è arrivato e sarà ...

Di Battista : "Salvini vada a riferire in Parlamento - anche in Moto d'acqua..." : Considerato che ormai è in atto una sorta di guerra fredda tra Lega e MoVimento 5 Stelle, nonostante continuino a "governare" insieme, molti esponenti pentastellati in queste ore non stanno esitando a criticare l'atteggiamento di Matteo Salvini su alcune delle polemiche che lo riguardano, dal caso dei presunti fondi russi alla Lega fino a quello della moto d'acqua della Polizia su cui ha fatto un giro suo figlio 16enne Federico, e c'è anche ...

Salvini attacca il reporter per il video della Moto d’acqua : "Non parlo di figli di bambini o di minori che non fanno parte della polemica politica e che dovrebbero essere tenuti fuori dalla polemica politica. Mi vergogno a nome di chi coinvolge i figli o i bambini nella polemica politica. attaccate me ma lasciate perdere i figli e i bambini. Con questo le ho detto tutto". Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima non risponde a Valerio Lo Muzio, il ...