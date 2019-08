Mother’s day | trama | cast e curiosità del film con Jennifer Aniston e Julia Roberts

Ascolti tv - dati auditel del 5 agosto vince Mother’s Day : Ascolti tv, prime time Julia Roberts e Jennifer Aniston non tradiscono: il film in onda su su Rai1 Mother’s Day si è aggiudicato la prima serata tv con 2 milioni 215mila spettatori e il 13.67% di share. Su Canale 5 la commedia made in Italy Femmine contro maschi ha fatto registrare 2 milioni 160mila spettatori pari al 12.86% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai2 l’appuntamento con la serie poliziesca Hawaii ...

Mother’s day film stasera in tv 5 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Mother’s Day è il film stasera in tv lunedì 5 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mother’s Day film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 23 giugno 2016GENERE: CommediaANNO: 2016REGIA: Garry Marshallcast: Julia Roberts, Jennifer Aniston, Britt ...