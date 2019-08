Morto il regista de «Il Commissario Montalbano» Alberto Sironi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019)Ilsi ritrova orfano per la seconda volta. A neanche un mese dalla scomparsa di Andrea Camilleri, il suo «papà» letterario, Salvo dice addio anche adstorico della fiction campione di ascolti di Raiuno. Originario di Busto Arsizio,se ne va all’età di 79 anni dopo aver regalato a Luca Zingaretti la popolarità nazionale: è stato lui, infatti, a scegliere l’attore come interprete delsiculo, in una rosa di candidati che si era ridotta a tre nominativi. https://twitter.com/RaiUno/status/1158349589407252480 «Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l’altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece è stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico è ispirata dal poliziesco americano perché per ...

