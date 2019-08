Morto il cane di Karina Cascella | “È cresciuto con mia figlia | vederla soffrire mi spezza

La mamma di Davide - vittima di un incidente : “Se fosse Morto un cane non mi avrebbero abbandonata” : La lettere inviata al Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro da Alessandra D'Adamo, mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme a due amiche lo scorso marzo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Pietro Vernotico, nel brindisino: "Se quella notte mi avessero ammazzato un cane avrei avuto certamente dalla mia parte animalisti e persone di buon senso, ed invece mi sento abbandonata. Voglio la verità".Continua a leggere

Due donne pensano che il loro anziano cane sia Morto e lo seppelliscono - dopo qualche giorno succede un evento incredibile : Era sulla sua coperta immobile. Così due signore hanno pensato che il loro anziano cane di 18 anni di nome Dik era morto. Le due donne, con immenso dolore per la perdita del loro amato cane, hanno deciso di seppellirlo in un terreno vicino alla loro casa. Il cane però non era morto e Dik, con tantissima fatica, è riuscito a scavare un cunicolo e a liberarsi dalla buca che non era molto profonda.e a uscire. Molto stanco Dik è ...

Spaventoso! Cane Morto provoca incidente e il camion vola sulla complanare : Un incidente che ha dell’incredibile ha avuto luogo nel primo pomeriggio a Lecce. A provocarlo, un Cane morto sul bordo della corsia, che ha portato al coinvolgimento nel sinistro di diversi veicoli. Il bilancio è di due feriti lievi. Un vero miracolo, data la dinamica dell’accaduto. Un camion di una ditta di impianti di Galatone, dopo aver colpito una Bmw, è letteralmente volato, abbattendo una porzione di guardrail sulla statale 101, per poi ...

Scomparso dopo la scuola! Il piccolo Diego trovato Morto con 30 coltellate e morsi di cane : Era Scomparso dopo l'uscita dalla scuola mercoledì scorso. Il papà, insieme alla compagna e ai suoi altri 7 figli, lo aspettavano a casa come ogni giorno, ma di lui si sono perse improvvisamente le tracce, così dopo la denuncia alle autorità sono partite le ricerche che si sono, tuttavia, concluse nel peggiore dei modi: Diego Ramon è stato ritrovato morto a 12 anni. È successo nelle scorse ore a Santa Fe Recreo, in Argentina, dove tutta la ...

E' Morto Scott! Il cane eroe che scavò tra le macerie di Amatrice : Il cane, un golden retriver, aveva 13 anni e aveva iniziato il suo addestramento a soli 90 giorni, Aveva 13 anni ed era considerato uno degli eroi di Amatrice. Scott era una dei cani che aveva instancabilmente cercato supersiti sotto le macerie dopo il terremoto del 24 agosto 2016. Ma questa mattina, il golden retriver del coordinamento di Savona dei volontari del Soccorso cinofilo ligure, è morto, tra le braccia del suo istruttore, ...

Vivevano in simbiosi! Cane veglia per ore il padrone Morto e non fa avvicinare nessuno : Un uomo che muore e il suo fedele amico a quattro zampe che gli resta accanto per ore, sofferente. È il tragico quadro che si è presentato mercoledì a un parente di un anziano trovato morto nella sua abitazione di Barga, nella provincia di Lucca. L’uomo, ultraottantenne, era probabilmente morto diverse ore prima per cause naturali e Nerone, il suo Cane, è rimasto accanto al corpo e lo ha vegliato per ore prima dell’arrivo dei soccorritori. \\È ...

Addio Scott - è Morto il cane eroe dei soccorsi ad Amatrice : aveva 13 anni : Protagonista di innumerevoli interventi di soccorso, il golden retriever del coordinamento savonese dei volontari del Soccorso Cinofilo della Liguria. aveva 13 anni e da due era in "pensione". Si è spento tra le braccia del suo istruttore.

Ondata di caldo africano - un Morto stasera per un colpo di calore a Mozzecane : Una persone e’ morta questa sera a Mozzecane, nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c’era piu’ nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse gia’ patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai ...

Rita Dalla Chiesa "Cane Morto per m... di uomo"/ Investito mentre fuggiva da violenze : Rita Dalla Chiesa: "Cane morto per m... di uomo". Sfogo per il caso choc di Oliveto Citra, dove un randagio è stato Investito mentre fuggiva da violenze.

Moose - il cane che ha vegliato il padrone Morto ha trovato una nuova famiglia : Servissero mai ulteriori prove della sensibilità e della fedeltà dei cani, questa immagine sarebbe da mettere in cima alla lista. È un cane seduto vicino a un letto di ospedale. È un letto vuoto dove era stato ricoverato il suo proprietario che è morto. Probabilmente se ne sente ancora l’odore e torna nel punto in cui ha lasciato per l’ultima volta il suo «papà». Moose, un incrocio di Labrador di tre anni, è il nome del cane che, per giorni, è ...