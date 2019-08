Morto Francesco Durante | l’eredità culturale di un vero cosmopolita napoletano

È Morto Francesco Durante - giornalista e scrittore. Fu voce italiana di John Fante : È morto all’età di 66 anni Francesco Durante, giornalista e critico letterario.Nato ad Anacapri, viveva a Napoli dove insegnava all’Università Suor Orsola Benincasa, come ricorda la biografia pubblicata sul sito del festival Salerno letteratura del quale era da anni direttore artistico.È stato autore del monumentale “Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti ...

Auto contro tir - Francesco è Morto sul colpo : una paese distrutto dal dolore : La notizia si è diffusa nello spazio di qualche ora. Francesco Miano, 35 anni, è morto in un terribile incidente sulla Statale 16, in agro di Chieuti, sulla strada per Campomarino. Un dolore che spezza il cuore, di quelli difficili da passare. Tutto il paese conosceva Francesco Miano e tutto il paese lo amava. Francesco Miano era il secondo di tre figli, lavorava con l’azienda del padre Angelo, l’imprenditore agricolo conosciutissimo in città e ...

Francesco Saverio Borrelli è Morto : malattia e causa morte. Chi era : Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era È morto oggi, a quasi 90 anni, presso l’istituto dei tumori di Milano dove era ricoverato da qualche tempo, Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore generale di Milano e capo del pool di Mani Pulite che diede il via alla stagione di Tangentopoli. Francesco Saverio Borrelli: la carriera Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930, si trasferì a Firenze per studiare ...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l’ex capo del pool Mani Pulite|Il ritratto : Aveva 89 anni. Era ricoverato nell’hospice dell’Istituto dei Tumori. Era nato a Napoli, nel capoluogo lombardo tutta la sua carriera. La camera ardente in Tribunale a Milano

Francesco Saverio Borrelli è Morto<br>Addio al capo del Pool Mani Pulite : Si è spento oggi Francesco Saverio Borrelli, magistrato noto per essere stato il capo del Pool Mani Pulite a Milano. È morto all'età di 89 anni (era nato il 12 aprile del 1930) in un hospice in cui era ricoverato da tempo, 'l'Istituto dei Tumori di Milano. Con lui fino alla fine ci sono stati la moglie Maria Laura e i figli Andrea e Federica.Entrato in magistratura nel 1955, ha svolto quasi tutta la sua carriera nel capoluogo lombardo. Nel ...

