Morto anche il secondo ragazzo a bordo della Vespa speronata fuori da una discoteca di

Bergamo - travolti con l’auto dopo una lite : Morto anche il secondo ragazzo dopo agonia di oltre 30 ore. I genitori donano gli organi : Non ce l’ha fatta Matteo Ferrari, il giovane 18enne travolto dall’auto guidata da Matteo Scapin nella notte tra sabato e domenica mentre era in scooter con l’amico 21enne Luca Carissimi, morto nello scontro. I due sono stati speronati ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco, dal 33enne di Curno, ora in cella con l’accusa di omicidio volontario, dopo una lite in discoteca a Orio al Serio. L’appena maggiorenne è deceduto ...

Bergamo : speronamento - Morto anche il secondo ragazzo investito : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – E’ morto all’ospedale di Bergamo anche Matteo Ferrari, 18 anni, l’amico di Luca Carissimi, ricoverato dopo lo speronamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Azzano San Paolo (Bergamo). Sono due adesso le morti di cui dovrà rispondere il 33enne che li ha investiti dopo una lite in discoteca. Il giovane Ferrari, a differenza dell’amico morto sul colpo, è sopravvissuto ...

Travolti in moto dopo serata in discoteca : Morto anche il secondo ragazzo : anche Matteo Ferrari, l'amico del giovane Luca Carissimi travolto e ucciso dopo una serata in discoteca da un 33enne, è morto. L'auto guidata da Matteo Scapin lo aveva speronato sulla Vespa dell'amico morto sul colpo. Il giovane di 18 anni è spirato in ospedale e i genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi. L'incidente era avvenuto all'alba di domenica al termine di una lite tra giovani fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo ...

Speronati dopo lite in discoteca : Morto anche il secondo ragazzo : Giorgia Baroncini dopo Luca Carissimi, è deceduto anche l'amico, Matteo Ferrari. Si aggrava la posizione di Scapin, arrestato per omicidio volontario dopo circa 30 ore di agonia è morto anche Matteo Ferrari, 18enne di Bergamo neodiplomato che sabato notte era seduto sulla Vespa guidata dall'amico 21enne Luca Carissimi. I due avevano trascorso la serata alla discoteca Setai di Orio al Serio e, attorno alle 4, stavano rientrando a ...

