Morto Alberto Sironi | regista di Montalbano | la “maledizione” del Commissario continua

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) È, ilde Il. A confermare la notizia è Carlo Degli Esposti, produttore con la Palomar della serie di successo di Rai1. Una sorta di "maledizione" quella che ha colpito il set di. Dopo la morte di Marcello Perracchio (interprete del dottor Pasquano) e dello scrittore Andrea Camilleri, da cui la fiction è tratta, la produzione perde un altro pezzo., 79 anni, si era formato presso la scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, guidata da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Inizia a collaborare con la Rai a partire dagli anni Settanta per cui realizza alcune inchieste e reportage in Italia e all'estero. Lavora con Il Piccolo e in alcune redazioni sportive. Successivamente approda alla regia. L'esordio come sceneggiatore e dietro la macchina da presa risale al 1978 con due telefilm tratti dalla raccolta di ...

repubblica : È morto Alberto Sironi, regista di Montalbano: scelse Zingaretti per il ruolo del commissario [news aggiornata alle… - Radio1Rai : ??È morto Alberto ##Sironi, il regista di #Montalbano: innamorato della Sicilia, scelse Luca Zingaretti per il ruolo… - giornalettismo : L'anno difficilissimo del #CommissarioMontalbano. Dopo la morte di #AndreaCamilleri, a soli 20 giorni di distanza,… -